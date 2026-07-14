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04:05, 14 июля 2026Мир

Литовский министр рассказал о расколе ЕС в вопросе антироссийских санкций

Глава МИД Литвы Будрис заявил, что новый пакет санкций вскрыл раскол в ЕС из-за России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Провал попыток Евросоюза (ЕС) согласовать 21-го пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает издание Diena.

«Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете [санкций], заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался политик.

Министр заявил, что главным препятствием для согласования нового пакета санкций остаются разногласия вокруг ужесточения ограничений на перевозку сжиженного природного газа.

Будрис отметил, что в мире насчитывается немного судов, способных перевозить сжиженный газ, причем значительная их часть принадлежит европейским компаниям. По его словам, именно разногласия по этому вопросу остаются главным препятствием для утверждения нового пакета санкций.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС предпримут новую попытку согласовать 21-й пакет санкций против России 15 июля, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть.

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