Сбежавший комбриг ВСУ приказал расправиться с гражданскими из-за жалоб жены

«Страна»: Комбриг ВСУ Лучанов приказал расправиться с гражданскими из-за жалоб жены

Подавшийся в бега командир 155-й отдельной механизированной бригады подполковник Станислав Лучанов расправился с гражданскими в селе Калиновка Киевской области из-за жалоб жены. Об этом сообщает «Страна.ua».

Супругу комбрига разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась сельская молодежь. На замечания местные жители реагировали довольно резко. Свое недовольство женщина озвучила мужу, тот поговорил с «обидчиками», но тоже получил отповедь.

Тогда Лучанов решил «усмирить» село и отправил туда настоящий «карательный отряд», говорится в материале. Военный выделил служебный транспорт, автоматическое оружие и семерых бойцов, группу возглавил командир батальона бригады, старший лейтенант Алексей Довголенко.

В публикации отмечается, что у военнослужащих был целый список «неугодных», составленный женой Лучанова. В него попали соседи, которые могли конфликтовать с женщиной.

Найти людей по списку отряду не удалось, потому что местные оказались взаимодействовать с людьми в форме. «Страна» пишет, что над Калиновкой несколько дней подряд летал разведывательный дрон, который выяснял, чем занимаются люди в поселке.

В итоге в ночь на 28 июня военные ворвались во двор к братьям Мосейчукам. У них не было мотоцикла, на нем ездил родственник, которого не оказалось дома. Военнослужащие открыли огонь, ранив одного из братьев, после чего связали обоих и вывезли в Полтавскую область на полигон, где после пыток расправились с обоими и закопали тела.

В публикации отмечается, что отец Мосейчуков воевал в составе ВСУ и погиб в Харьковской области, старший из братьев Максим также участвовал в боевых действиях и недавно уволился из армии. В Калиновке осталась частично дееспособная мать.

В селе после расправы возникло колоссальное возмущение. Забор дома Лучановых исписали бранными словами, после чего комбриг с супругой спешно уехали.

После того, как Лучанов самовольно оставил часть, он привлек внимание правоохранителей. Начато расследование по событиям с участием военнослужащих части. Комбрига объявили в розыск, он стал подозреваемым по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.

В рамках предварительного следствия украинские силовики задержали девять военнослужащих 155-й бригады, в том числе командира батальона.

