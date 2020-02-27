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Финансисты использовали зомби-фильмы для прогноза последствий коронавируса

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Финансисты оказались не готовы спрогнозировать возможные последствия от вспышки смертельного коронавируса, поскольку для подсчета риска в таких случаях пока отсутствует модель. Для анализа ситуации им приходится не только просить советов у профильных специалистов, но и использовать подсказки из фильмов о зомби. Об этом сообщает Bloomberg.

Например, финансовый менеджер инвесткомпании Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти описал возможные последствия от коронавируса, взяв за основу фильм «28 дней спустя». По сюжету, неизвестная инфекция превращает жителей Лондона в зомби. Одновременно аналитики признают, что ситуация с распространением болезни развивается настолько быстро, что оценить масштабные последствия от вируса невозможно.

Ранее в феврале американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный экономический кризис 2008 года, заявил, что на рынке распространены заблуждения, связанные с коронавирусом. В частности, он считает, что экономика не сможет быстро восстановиться после подавления эпидемии. Также Рубини сомневается в том, что мировая экономика после победы над вирусом начнет резко расти.

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае. По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,2 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах.

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