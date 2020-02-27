Коронавирус затормозил главную экономику Европы

Германия столкнулась с угрозой стагнации из-за вспышки смертельного китайского коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкий институт экономических исследований DIW.

Рост ВВП главной экономики Европы в январе-марте 2020 года может затормозиться до 0,1 процента в квартальном исчислении из-за эпидемии. Как отметили в институте, точно негативное влияние коронавируса подсчитать пока невозможно, однако если болезнь продолжит распространять, прежде всего под ударом окажется промышленность Германии.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Экспорт промышленных товаров, в частности, автомобилей, является главным двигателем экономики старны, пишет Forbes. В этом отношении ФРГ сильно зависит от Китая, который является одним из основных рынков сбыта для немецких производителей. Из-за карантина в китайских городах и опасений распространения болезни спрос на товары в КНР падает.

Второй проблемой для германской экономики является нарушение цепочек поставок комплектующих из Китая. «В поставках автомобильных запчастей фактически все автопроизводители [в мире] сильно зависят от транснациональных цепочек поставок. Если одно звено выпадает из цепи или тормозит — очень вероятно, что то же произойдет со всем остальным», — пишет издание. Таким образом, проблемы в Китае фактически наверняка обернутся проблемами для автопроизводителей Германии.

В то же время издание со ссылкой на отчет консалтинговой компании Capital Economics пишет, что если коронавирус удастся побороть быстро, влияние на главную экономику Европы будет минимальным. Однако затягивание эпидемии несет высокие риски для Германии.

Ранее аналитики Oxford Economics оценили потери мировой экономики от коронавируса в 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года. Такого уровня ущерб достигнет, если эпидемия превратится в полномасштабную пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!