Оценены потери мировой экономики от коронавируса

Потери мировой экономики от смертельного китайского коронавируса могут составить 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года, если эпидемия превратится в глобальную пандемию. Об этом говорится в оценке аналитического центра Oxford Economics.
По оценке экономистов, такие потери повлекут снижение уровня мирового ВВП на 1,3 процента по сравнению с предыдущим прогнозом центра на 2020 год. Если эпидемия не распространится за пределами Азии, потери мировой экономики будут меньше и составят 400 миллиардов долларов (0,5 процента прогнозируемого мирового ВВП).
Как поясняют экономисты, потери будут связаны со снижением потребления, стагнацией в области туризма и путешествий, а также с негативным эффектом коронавируса на финансовые рынки и сокращением инвестиций.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что китайский коронавирус со временем может превратиться в пандемию.
В понедельник, 24 февраля, опасения по поводу распространения коронавируса привели к падению американских фондовых индексов. На следующий день на открытии торгов на Мосбирже после праздников упали и российские индексы.