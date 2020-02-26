Оценены потери мировой экономики от коронавируса

Потери мировой экономики от смертельного китайского коронавируса могут составить 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года, если эпидемия превратится в глобальную пандемию. Об этом говорится в оценке аналитического центра Oxford Economics.

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По оценке экономистов, такие потери повлекут снижение уровня мирового ВВП на 1,3 процента по сравнению с предыдущим прогнозом центра на 2020 год. Если эпидемия не распространится за пределами Азии, потери мировой экономики будут меньше и составят 400 миллиардов долларов (0,5 процента прогнозируемого мирового ВВП).

Как поясняют экономисты, потери будут связаны со снижением потребления, стагнацией в области туризма и путешествий, а также с негативным эффектом коронавируса на финансовые рынки и сокращением инвестиций.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что китайский коронавирус со временем может превратиться в пандемию.

В понедельник, 24 февраля, опасения по поводу распространения коронавируса привели к падению американских фондовых индексов. На следующий день на открытии торгов на Мосбирже после праздников упали и российские индексы.

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