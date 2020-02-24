В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Вспышка китайского коронавируса COVID-19 в Китае и некоторых других странах имеет потенциал пандемии, но пока не дошла до такого уровня. О подобной возможности заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Использование определения “пандемия” не отвечает фактам», — сказал Гебрейесус. По его словам, сейчас ВОЗ ситуацию оценивают как эпидемию в различных частях мира.

Ранее стало известно, что в китайском Ухане, с которого началось заражение, зарегистрировано 195 случаев повторного инфицирования выздоровевших пациентов. В городе введен дополнительный обязательный 14-дневный карантин для переболевших.

По данным на 24 февраля, коронавирусом заражены почти 80 тысяч человек. Умерло 2620 инфицированных, более 25 тысяч вылечились. В России было двое пациентов с вирусом, они поправились.

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