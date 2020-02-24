Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

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Дипломат сообщил, что, хотя новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать. Он также рассказал, что хлорохина фосфат — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии — уже показало эффективность в борьбе с коронавирусом.

Также Китай ранее официально признал российский противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифенавир эффективным лекарством против коронавируса. Лекарство, разработанное в советское время, при написании латиницей иногда называется Abidol («Абидол»).

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 24 февраля 2020-го жертвами заболевания, вызванного вирусом, стали 2592 человека, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Более 64 тысяч человек были инфицированы, почти 17 тысяч человек поправились.

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