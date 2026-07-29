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05:22, 29 июля 2026Мир

Мирошник объяснил желание европейских лидеров поддерживать Украину

Мирошник: Европейские лидеры используют любой инфоповод для продолжения поддержки Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Европейские лидеры используют любой инфоповод для продолжения поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, европейские политики желают убедить население в необходимости продолжения поддержки Киева. Он объяснил, что зачастую европейские лидеры имеют «коррупционный интерес». Как уточнил Мирошник, им надо продвигать свои идеи в парламентах, чтобы оправдать выделение денег «безумному режиму Киева».

«Создание этого фона и является одной из главных, наверное, задач, которые выполняет президент Украины Владимир Зеленский, он реализует вот эти пиар-проекты, притягивая туда какую-то "угрозу", исходящую из Ирана, из Белоруссии, откуда угодно», — подчеркнул дипломат.

Ранее политолог и историк Сергей Станкевич заявил, что изменения в политической сфере государств ЕС могут значительно сократить уровень поддержки Киева.

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