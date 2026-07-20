Станкевич: Изменения в политике стран ЕС могут сократить уровень поддержки Киева

Изменения в политической сфере государств Европейского союза (ЕС) могут значительно сократить уровень поддержки Киева. Об этом заявил политолог и историк Сергей Станкевич в беседе с изданием «Царьград».

По его мнению, партия президента Франции Эммануэля Макрона может потерпеть поражение на выборах во Франции в апреле 2027 года, а союз правых и радикально-консервативных партий, выступающих против поддержки Украины, получит значительное преимущество.

Станкевич отметил, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем может перераспределить государственный бюджет на внутренние вопросы. Политолог также обратил внимание, что популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца стремительно сокращается, что ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту канцлера.

«И это значит, что три страны, опорных для европейской части НАТО, Британия, Франция и Германия, поменяют лидеров и приоритеты в пользу внутренних нужд. То есть корпорация войны [президента Украины Владимира] Зеленского теряет и финансовую опору, и политическую», — подчеркнул Станкевич.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия фиксирует заявления политиков Европы о необходимости возобновления диалога с Москвой, но на практике эти сигналы не находят отражения в реальности.