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12:12, 20 июля 2026Мир

В Кремле высказались о переговорах с Европой

Песков: Заявления Европы о переговорах с РФ не проецируются на реальную политику
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Россия фиксирует заявления европейских политиков о необходимости возобновления диалога с Москвой, однако на практике эти сигналы не находят отражения в реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе — ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога со странами Европы. «Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», — добавил пресс-секретарь.

Ранее газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщала, что подход Берлина к диалогу с Москвой стал более прагматичным и конструктивным. «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», — отмечает издание.

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