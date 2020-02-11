Названы сроки создания вакцины от коронавируса

Эксперты сообщили, что первая вакцина против китайского коронавируса может появиться только через 18 месяцев, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве. Трансляция пресс-конференции доступна на официальной странице ВОЗ в Twitter.

По словам Гебреисуса, из-за долгого срока разработки вакцины необходимо уже сейчас задействовать все доступные ресурсы и принять меры для предотвращения распространения COVID-19 — заболевания, вызванного коронавирусом. ВОЗ также разместила рекомендации по профилактике, например, мыть руки с мылом в течение 40-60 секунд, прикрывать рот и нос при чихании одноразовым платком, рукавом или согнутым локтем, избегать общественных мест при простудных симптомах, а также избегать контактов с больными людьми.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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