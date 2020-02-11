Коронавирус из Китая получил официальное название — COVID-2019. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе трансляции.

По словам Гебреисуса, по правилам ВОЗ требовалось выбрать имя, которое никак не связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей. Также обозначение должно быть легким для произношения и связанным с заболеванием. CO в названии означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Ранее государственный комитет по здравоохранению Китая дал новому коронавирусу название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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