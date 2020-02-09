Коронавирусу из Китая дали название

Коронавирусу 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, дали временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению Китая, передает РИА Новости.

Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.

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По данным на 9 февраля число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 37 тысяч человек, скончались 811 заболевших. Согласно мониторинговым данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось 37,5 тысяч человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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