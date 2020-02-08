Заразившихся коронавирусом оказалось почти 35 тысяч

Число заразившийся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 — за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев — 25 тысяч — зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.

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В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.

7 февраля власти Китая объяснили «производственной травмой» смерть офтальмолога Ли Вэньляна, который был в числе первых медиков, сообщивших о вспышке вируса в конце 2019 года. Тогда врачей заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. С тех пор помимо КНР случаи выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что она перерастет в пандемию.

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