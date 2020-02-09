Жители Уханя рассказали о жизни в условиях эпидемии коронавируса

МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорация Китая спросили жителей Уханя о жизни в условиях эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Это было сделано в рамках проекта «На связи Ухань», пишет РИА Новости.

По словам местных жителей, в целях соблюдения противоэпидемических мер, они стараются совсем не выходить из дома без особой надобности. Когда надо выйти за покупками, люди надевают маску, некоторые также стараются избегать замкнутых помещений. Кроме того, в некоторых компаниях сотрудникам в профилактическом порядке были выданы лекарства китайской медицины, поддерживающие иммунитет.

Некоторым горожанам приходится заказывать еду через специальные приложения, поскольку все маленькие магазины рядом с домом закрыты, а до супермаркета добираться далеко. При этом курьер не доставляет заказ до двери, а оставляет его у входа в микрорайон.

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Также жители Уханя рассказали, что почти все компании разрешили сотрудникам работать из дома. Кроме того, для школьников проводят онлайн-занятия. «На самом деле, многое можно делать через интернет — так проще избежать контактов и снизить риск заражения. Руководство компании регулярно осведомляется о здоровье сотрудников и членов их семьей», — сказала одна из участниц проекта. Если эпидемия пойдет на спад, то люди выйдут на работу 14 февраля.

8 февраля стало известно, что число заразившихся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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