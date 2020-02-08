Более 400 компаний заявили о возможной потере прибыли из-за коронавируса

Сотни компаний в отчетах о доходах за первый квартал 2020 года указали, что быстро распространяющийся коронавирус в Китае может оказать негативное влияние на финансовые результаты. Об этом сообщается на сайте компании Amenity Analytics, которой была создана система, отслеживающая влияние нового вируса на деловые операции и экономические условия.

О возможном негативном влиянии коронавируса на прибыль заявила 421 компания. Отмечается, что в общей сложности вирус был упомянут более двух тысяч раз.

Больше всех о негативном влиянии нового вируса на бизнес заявляла корпорация Yum China — крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, под управлением которой находятся KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Корпорацией коронавирус был упомянут более 45 раз.

В частности, о возможном негативном эффекте от коронавируса на прибыль заявили Louis Vuitton Moët Hennessy (19 упоминаний), Capri Holdings (17) и Estee Lauder (14).

5 февраля сообщалось, что компания Adidas объявила о том, что закроет большую часть своих фирменных магазинов в Китае из-за распространения пневмонии, которую провоцирует ранее неизвестный коронавирус. Представитель компании указал, что ситуация в Китае негативно отражается на бизнесе фирмы.

8 февраля стало известно, что число заразившихся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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