Богатые китайцы перестали покупать дорогую одежду из-за коронавируса

Популярный модный бренд Burberry принял решение закрыть треть своих магазинов в материковой части Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом пишет The Guardian.

Компания закрывает 24 из 64 торговых точек, а оставшиеся будут функционировать по сокращенному графику. В организации объяснили такое решение снижением числа покупателей на 80 процентов. Отмечается, что рынок люксовых брендов серьезно пострадал из-за распространения заболевания — богатые китайцы избегают походов в общественные места и перестали покупать дорогую одежду, а ограничения на поездки в Китай сокращают и число иностранных покупателей.

«Вспышка коронавируса в Китае оказывает существенное негативное влияние на спрос на предметы роскоши», — пояснил генеральный директор организации Марко Гоббетти. По его словам, в настоящее время пока невозможно предсказать, как долго продлится такая ситуация. Известно, что вспышка коронавируса сказалась на деятельности Burberry еще сильнее, чем антиправительственные протесты в Гонконге.

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5 февраля сообщалось, что компания Adidas объявила о том, что закроет большую часть своих фирменных магазинов в Китае из-за распространения пневмонии, которую провоцирует ранее неизвестный коронавирус. Представитель компании указал, что ситуация в Китае негативно отражается на бизнесе фирмы.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией превысило 31 тысячу, 638 человек погибли, 1764 пациентов удалось вылечить.

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