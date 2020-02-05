Китайцев лишат модной одежды из-за коронавируса

Компания Adidas объявила о том, что закроет большую часть своих фирменных магазинов в Китае из-за распространения пневмонии, которую провоцирует ранее неизвестный коронавирус. О каком количестве торговых точек с модной одеждой идет речь, не уточняется, передает Reuters.

Представитель компании указал, что ситуация в Китае негативно отражается на бизнесе фирмы. «Однако пока слишком рано оценивать степень этого воздействия», — констатировал он.

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Китай был ведущим рынком для фирмы. В прошлом году продажи Adidas в азиатском регионе увеличились вдвое, в Китае — выросли на 16 процентов.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019-го. К началу февраля число заразившихся перевалило за 20 тысяч человек, погибли почти 500. Случаи заболевания выявлены еще в 24 странах, в том числе и в России. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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