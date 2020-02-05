Пропажу чеснока из российских магазинов опровергли

Россия сможет заменить чеснок из Китая в случае, если с поставками возникнет проблема из-за распространения нового коронавируса. Опровергая пропажу продукта из магазинов, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали о возможности заменить китайский чеснок собственной продукцией, а также импортом из Египта и Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

«По оценкам экспертов, только 19 процентов внутреннего потребления чеснока (промышленное и товарное потребление) обеспечивается за счет импортных поставок», — указали в ассоциации. Представители АКОРТ добавили, что поставки также можно будет организовать из Аргентины или Испании.

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В то же время в российском Минсельхозе заявили, что никакого дефицита продовольствия не будет, передает «Интерфакс». «У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно», — пообещал замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

4 февраля принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) сообщила о возможном дефиците чеснока в российских магазинах. По мнению экспертов, в случае форс-мажора с поставками из Китая, продукт может ненадолго пропасть из продажи. Указывалось, что собственное производство в стране получится нарастить только в 2021-м.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывающего опасную пневмонию, возникла в Китае в конце прошлого года. По последним данным, жертвами заболевания стали более 400 человек. Случаи заболевания выявлены еще в 24 странах, в том числе и в России. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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