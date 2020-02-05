Из российских магазинов пропадет чеснок

Из-за вспышки смертельного коронавируса в России может возникнуть дефицит чеснока. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Они не исключают, что продукт может временно пропасть из магазинов.

Газета указывает, что доля Китая в поставках чеснока на российский рынок составляет 80 процентов. «На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет», — объяснил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. Собственное производство получится нарастить только в 2021-м, так что в случае форс-мажора в России может возникнуть дефицит.

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Ранее стало известно, что розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая. Ретейлеры («Магнит» и X5, который управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») намерены поменять поставщиков на фоне распространения коронавируса. При этом торговые сети указывают, что изменения вряд ли как-то скажутся на ценах.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывающего опасную пневмонию, возникла в Китае в конце прошлого года. По последним данным, жертвами заболевания стали более 400 человек. Заболевание выявили еще в 24 странах, включая Россию. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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