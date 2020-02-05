Объявлено об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило о завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Дипломаты арендовали автобусы, на которых соотечественников собирали из более чем десяти городов, при этом некоторые из них находятся на расстоянии от Уханя в 400-500 километров. Всего сотрудники посольства организовали эвакуацию 144 человек, из которых 128 — россияне, еще 16 — граждане стран СНГ.

Ранее сообщалось, что второй самолет Воздушно-космических сил России с 64 людьми, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области. Первый самолет с 80 пассажирами на борту вылетел 4 февраля.

По данным на ночь 5 февраля, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.