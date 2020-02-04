Маска от коронавируса стала трендом

Медицинская маска, которую медики призывают носить в связи со вспышкой китайского коронавируса, стала модным трендом у блогеров. На многочисленные посты популярных пользователей Instagram обратили внимание в Daily Star.

Так, например, фитнес-блогер под никнеймом @fitnessoskar, на которого подписаны почти миллион пользователей, поделился фотографией с отдыха в Таиланде. На снимке он держит на руках свою девушку, пара целуется через серые медицинские маски. В описании к посту мужчина выразил надежду на скорое окончание вспышки вируса и отметил, что она никак не навредила его путешествию.

Фото опубликовано @fitnessoskar

Тренд поддержал и известный американский видеоблогер Логан Пол. На опубликованном снимке он позировал в компании друзей с противогазами на головах. «К черту коронавирус», — гласит его комментарий под постом, который лайкнули более миллиона юзеров.

Фото опубликовано @loganpaul

Среди полюбивших маску-респиратор Instagram-знаменитостей также оказались азиатские блогерши @jeii_pong, @hai_phong_nguyen, @Ruckshiii и другие.

Фото опубликовано @hai_phong_nguyen

По данным на 4 февраля, число умерших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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