Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов

Американская рэперша Карди Би пришла на Неделю моды в Париже в откровенном наряде. На ней также была маска за несколько тысяч долларов. Об этом сообщает портал TMZ.

На опубликованных в сети фотографиях популярная певица запечатлена в нижнем белье и прозрачном обтягивающем комбинезоне. В качестве верхней одежды она выбрала длинную шубу из искусственного меха.

Однако внимание пользователей сети больше всего привлекла ее балаклава из драгоценных камней. Создатель маски дизайнер Брэдли Джордан (Bradley Jordan) рассказал, что на ее изготовление у его команды ушло 36 часов. Маска сделана из кусочков черного опала разного размера и покрыта серебром. Ее цена может достигать семи тысяч долларов (около 430 тысяч рублей). К ней для певицы Джордан добавил чокер с драгоценными камнями.

Брэдли Джордан, известный благодаря своему бренду CoutureMask, также изготавливал эксклюзивные маски для певицы Рианны, рэперов French Montana и Future.

Карди Би нередко появляется на публике в эпатажных нарядах. В декабре 2019 года она также пришла на заседание суда в необычном образе. Рэперша выбрала белую рубашку с галстуком, черные брюки и туфли на высоком каблуке, но удивление присутствующих вызвала длинная пушистая мантия черного цвета с капюшоном, который покрывал ее голову.

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