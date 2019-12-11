Странный наряд популярной рэперши в суде привлек внимание фанатов

Популярная американская хип-хоп-исполнительница и телезвезда Карди Би явилась на заседание суда в Нью-Йорке в странном наряде. Видео заходящей в здание рэперши появилось на ее фан-странице в Twitter.

На опубликованных в соцсети кадрах знаменитость выходит из машины в белой рубашке с галстуком, черных брюках и на высоких каблуках. Однако внимание поклонников привлекла длинная пушистая мантия черного цвета с капюшоном, который покрывал ее голову.

Фото опубликовано @the_commentsection

Некоторые фанаты пошутили, что певица пришла на слушание, как на модный показ. «Она превратила слушание в модное шоу, потому что может себе это позволить», «Когда у тебя куча денег, ты можешь надевать все, что захочешь», «Она похожа на огромную ворону, но вроде это сейчас модно», — писали подписчики Instagram-аккаунта Hollywood Unlocked в комментариях под соответствующим постом.

Слушание в суде Queens состоялось по делу о драке в городском стрип-клубе, в которой участвовала Карди Би в прошлом году.

В июне во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, у Карди Би порвался костюм. Рэперша вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.

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