Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов

Американская рэперша Карди Би подарила своей 10-месячной дочери Калчер украшения на сумму 80 тысяч долларов. Об этом она сообщила в Instagram-stories, которые вскоре были удалены.

26-летняя исполнительница поделилась перепиской с ювелиром, который раскрыл стоимость драгоценностей и прислал их фотографию. На снимке было запечатлено девять браслетов с бриллиантами, а также пара сережек.

В Instagram-аккаунте, посвященном ребенку рэперши, также появился новый кадр. На нем видно руку Калчер, на которую надет браслет с ее именем. Мать отметила, что если она сама усыпана бриллиантами, то и дочь должна блистать. «Плохая девочка портит других», — заявила артистка.

Осенью 2017 года Карди Би вышла замуж за рэпера Offset, с которым встречалась несколько месяцев. 10 июля 2018 года у пары родилась дочь, которую они назвали Калчер Киари Сифес. После 14 месяцев брака артисты расстались, однако в начале 2019 года они заявили о примирении.

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