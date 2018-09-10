Рэперша Карди Би бросила туфлю в Ники Минаж и получила по лбу от телохранителя

Рэперши Карди Би и Ники Минаж столкнулись в Нью-Йорке на мероприятии, посвященном Неделе моды. Как пишет TMZ, Карди Би обвинила Минаж во вранье, запустила в нее туфлей и получила удар в лоб от телохранителя.
Как сообщают очевидцы, Карди Би вывели с места проведения мероприятия в одной туфле и с большой шишкой над глазом. Красная туфля, запущенная в Минаж, в певицу не попала.
Во время столкновения Карди Би упоминала некую ложь, которую Минаж якобы про нее распространяла. «Я много трудилась, чтобы позволить кому-то ***** [испортить] мне все! Сучки говорят обо всем этом дерьме в своем рэпе, а в реальной жизни они ***** [мямли]», — кричала она.
4 сентября Ники Минаж случайно показала грудь перед 50-тысячной аудиторией на фестивале Made In America в Филадельфии, штат Пенсильвания.