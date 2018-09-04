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Грудь Ники Минаж выскочила из лифчика перед 50-тысячной толпой

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@WhereistheBuzz / Twitter

Американская рэперша Ники Минаж случайно показала грудь перед 50-тысячной аудиторией на фестивале Made In America в Филадельфии, штат Пенсильвания. Видеозапись с концерта опубликовало издание The Sun.

Хип-хоп-исполнительница решила не останавливать выступление и продолжила петь и танцевать, прикрывшись рукой.

Отмечается, что 35-летняя Минаж стала первой в истории рэпершей-хедлайнером фестиваля Made In America, посвященного хип-хоп-музыке и электронике.

Ранее Минаж выпустила клип на трек Ganja Burn с ее нового альбома Queen. Действие видео разворачивается в пустыне. Певица, обклеенная стразами вместо одежды, валяется в песке, танцует среди мужчин в набедренных повязках и поет.

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