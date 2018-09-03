Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории

Platanito Cabello / YouTube

В сети обратили внимание на опубликованное на YouTube видео со священнослужителем Чарльзом Эллисом, который вел церемонию прощания на похоронах певицы Ареты Франклин вместе с исполнительницей Арианой Гранде. Интернет-пользователи посчитали, что епископ домогался Гранде прямо на трибуне во время своей речи.

Возмущенные поклонницы певицы запустили хештег #RespectAriana («уважай Ариану»), а также обратили внимание на то, что домогательства произошли на похоронах артистки, которая боролась за права и свободы женщин.

Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти врачи назвали рак поджелудочной железы. Она стала первой женщиной, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Франклин исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

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