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Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

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Мадонну высмеяли в социальных сетях за самовлюбленность. Ей доверили почтить память скончавшейся 16 августа королевы соула Арете Франклин на церемонии MTV VMA, но, как сообщает Variety, певица посвятила почти все выступление самой себе.

MTV попросило Мадонну произнести речь в честь Франклин перед вручением премии телеканала лучшему музыкальному клипу года. Артистка предпочла рассказать об истоках собственной карьеры, упомянув покойную только косвенно — ее песню (You Make Me Feel Like A Natural Woman) Мадонна пела на одном из своих первых прослушиваний, которое при этом провалила, тем самым заставив будущую звезду искать другой, свой путь в музыкальной индустрии.

«Хочу поблагодарить тебя, Арета, за то, что послужила всем нам примером. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Да здравствует королева!» — произнесла Мадонна на прощание.

Пользователи Twitter тут же раскритиковали эгоцентризм выступления Мадонны.

«Я теряюсь. Мадонна должна была почтить Арету, но услышал я только ее оммаж самой себе» — написал радиоведущий Charlamagne Tha God.

«А Мадонна знает, что это не Мадонна умерла?» — пошутила журналистка ESPN Кэйти Бэйкер.

Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти врачи назвали рак поджелудочной железы.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

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