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14:53, 27 апреля 2024Россия

Вышедшая из ночного клуба пьяная москвичка угнала «Газель» и сбила человека

В Зеленограде девушка угнала «Газель» после вечеринки в клубе и сбила человека

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

В московском Зеленограде девушка, вышедшая из ночного клуба, угнала «Газель» и сбила человека. Об этом сообщили в столичном управлении МВД, передает ТАСС.

«Около 6 утра возле одного из развлекательных заведений, расположенных на Яблоневой аллее Зеленограда, произошел наезд на пешехода», — сообщили в полиции.

Там добавили, что водитель «Газели» оставил ключи от нее в замке зажигания, когда разгружал товар в магазин. В этот момент из ночного клуба вышла пьяная девушка, которая села за руль «Газели» и начала движение.

Россиянка сбила 29-летнего пешехода, которого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Сидевшая за рулем «Газели» посетительница ночного клуба скрылась с места аварии, но ее местоположение вскоре установили сотрудники полиции.

Ранее пьяная женщина на станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области толкнула двух школьниц под движущуюся электричку. После инцидента представители Западной транспортной прокуратуры возбудили в отношении россиянки сразу два уголовных дела. Ее удалось задержать, в прошлом у женщины возникали проблемы с законом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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