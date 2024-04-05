Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 5 апреля 2024Россия

Пьяная россиянка толкнула школьниц под движущуюся электричку

В Ленобласти пьяная женщина толкнула двух школьниц под движущуюся электричку

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пьяная женщина на станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области толкнула двух школьниц под движущуюся электричку. 17-летний юноша, находившийся неподалеку, в последний момент сумел оттащить девочек и предотвратить трагедию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, парню удалось переключил агрессию 35-летней гражданки на себя. Он получил удар по лицу и нецензурные оскорбления в свой адрес.

После инцидента представители Западной транспортной прокуратуры возбудили в отношении россиянки сразу два уголовных дела. Ее уже удалось задержать, в прошлом у женщины возникали проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что в электричке Фрязево — Апрелевка в Московской области мужчина сломал пенсионерке нос за то, что та попросила его убрать ноги с прохода.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

      Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

      Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

      Кремль прокомментировал публикации по французским данным о теракте в «Крокусе»

      Замгубернатора займет пост и.о. главы Мурманской области после ранения Чибиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше