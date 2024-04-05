Пьяная россиянка толкнула школьниц под движущуюся электричку

В Ленобласти пьяная женщина толкнула двух школьниц под движущуюся электричку

Пьяная женщина на станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области толкнула двух школьниц под движущуюся электричку. 17-летний юноша, находившийся неподалеку, в последний момент сумел оттащить девочек и предотвратить трагедию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, парню удалось переключил агрессию 35-летней гражданки на себя. Он получил удар по лицу и нецензурные оскорбления в свой адрес.

После инцидента представители Западной транспортной прокуратуры возбудили в отношении россиянки сразу два уголовных дела. Ее уже удалось задержать, в прошлом у женщины возникали проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что в электричке Фрязево — Апрелевка в Московской области мужчина сломал пенсионерке нос за то, что та попросила его убрать ноги с прохода.