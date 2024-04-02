Под Москвой мужчина сломал пенсионерке нос за просьбу убрать ноги в электричке

В подмосковной электричке мужчина сломал пенсионерке нос за просьбу убрать ноги

В электричке Фрязево — Апрелевка в Подмосковье мужчина сломал пенсионерке нос за то, что та попросила его убрать ноги с прохода. Об этом, публикуя видео нападения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина встает с места в электричке и, получив замечание от пожилой женщины, набрасывается на нее и начинает избивать.

По информации прокуратуры, после нападения неизвестный покинул вагон. Его личность удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. В отделе полиции пассажир электрички признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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