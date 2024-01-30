В Москве школьник сломал сверстнику нос из-за спора об одном правителе России

В Москве ученики подрались из-за спора о Николае II, у одного из них сломан нос

Двое московских школьников подрались из-за спора о Николае II. О разгоревшемся после уроков конфликте сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ученики поссорились по дороге домой из-за того, что один из них дал нелестную характеристику последнему правителю России из династии Романовых.

Сцепившихся детей разняла одна из прохожих. Позже одному из них врачи диагностировали перелом носа. Выяснилось, что его обидчик состоял на учете за то, что однажды принес в школу игрушечный пистолет.

Ранее в Подмосковье 14-летний школьник попал в реанимацию после драки по старшеклассником. Причиной ссоры стало избиение еще одного подростка.