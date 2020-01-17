Российский школьник подрался со старшеклассником и попал в реанимацию

В городе Рошаль Московской области 14-летний школьник попал в реанимацию после избиения 15-летним подростком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, между школьниками произошла ссора, по причине которой старшеклассник избил второго подростка. У того диагностировали закрытую травму живота, разрыв селезенки и травмы головы. Пострадавший находится в реанимации.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка, сообщили в управлении МВД по региону.

Ранее в Сочи десятилетние ученики школы №13 избили одноклассника, который был освобожден от занятий физкультурой. Мать пострадавшего Наталья Дробязко рассказала, что ее сына пришлось отвезти в травмпункт, а потом — в больницу. Женщина утверждает, что ребенок получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер.

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