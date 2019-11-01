Российский школьник избил новичка за низкий рост

В Новосибирске четвероклассник одной из школ избил одноклассника из-за того, что у мальчика низкий рост. Конфликт школьников попал на видео, его опубликовала «Комсомольская правда — Новосибирск». Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел 31 октября. На кадрах видно, как мальчик лежит на земле, его избивает другой школьник, периодически выкрикивая матерные слова, а пострадавший плачет. В какой-то момент за кадром слышны крики девочки, которая просит школьника прекратить избиение.

Мать мальчика Анастасия рассказала, что ее сын самый низкий в классе, из-за чего его иногда травили пять девочек. После избиения ребенок попал в травмпункт, у него разбито лицо. В свою очередь, школьник рассказал, что, когда его избивали, охранник выносил мусор, но не вмешался и не остановил драку. Родители нападавшего не берут трубку, утверждает Анастасия.

Классная руководительница заявила, что пострадавший — очень вспыльчивый ребенок и реагирует на резкие высказывания со стороны детей. Школьник, который его избил, на вид спокойный, но постоянно дерется. Руководительница учреждения пообещала провести с детьми разговор в присутствии родителей, а также обратиться к социальному педагогу. «Вот такая смешная драка между детьми», — отметила женщина.

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