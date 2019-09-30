Российского школьника избили за отказ есть камни

Вести. Кузбасс / YouTube

В Кемеровской области полиция возбудила административное дело после избиения в Осинниках девятилетнего школьника, который отказался есть камни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает «Интерфакс».

Дело возбуждено по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). По данным ведомства, мальчика избил 13-летний подросток — в основном он наносил травмы по лицу и голове, пострадавший обратился в больницу. Конфликт попал на видео — представитель МВД отметил, что подростка и того, кто снимал ролик, могут поставить на профилактический учет в полиции.

Директор школы №3 Галина Дунина заявила в интервью «Вести-Кузбасс», что дети гуляли вместе и решили развлечься — по ее словам, конфликт произошел не на территории учебного заведения. Замдиректора школы по воспитательной работе Елена Шарифуллина утверждает, что они просто играли и разговаривали.

В июне в Красноярске ученики местной гимназии избили восьмиклассницу из-за долга в 25 рублей и сняли издевательства на видео. На кадрах видно, как на девочку набросились несколько подростков, повалили ее на землю и стали избивать ногами. Ей плевали в лицо и волосы. Уточняется, что в избиении принимали участие два молодых человека и девушка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru