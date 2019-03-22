Российские школьницы избили одноклассницу за поддельные кроссовки Balenciaga

Ученицы одной из школ Челябинска избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок люксового бренда Balenciaga. Об этом «Первому областному» рассказала мать пострадавшей Ксения Зинченко.

По словам женщины, инцидент произошел за углом дома возле школы. Девочку били по лицу и ногам, ученики из параллельного класса требовали от нее деньги. Это снималось на видео и было выложено в сеть.

Мать девочки узнала о произошедшем, когда в понедельник, 18 марта, дочь пришла домой в слезах. «Я спросила ее, что случилось, она говорит: "У меня болит нога, меня пинали по ноге, снимали кроссовки, вымогали деньги"», — сказала Зинченко. Женщина отметила, что у школьницы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб носа. Ей стали поступать угрозы, а 19 марта ученики пришли к ней домой и грубо разговаривали со взрослыми.

Женщина рассказала, что девочка попросила у родителей эти кроссовки на 8 марта. Их ей купили за семь тысяч рублей. «Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит», — добавила она.

Зинченко подчеркнула, что руководство школы и охрана никак не отреагировали на инцидент, и это не первый случай, когда ребенка избивают в школе, а в учреждении ничего не делают. Два года назад ее старшему сыну сломали нос на уроке. Он потерял сознание на пять минут, но учительница не вызвала врача и даже не подошла к мальчику. Ему пришлось делать платную пластическую операцию.

Директор учебного заведения сообщила изданию, что в администрации знают об инциденте, и назвала ситуацию неоднозначной. «Девочки, видимо, учинили какие-то разборки не на территории школы, не во время учебного процесса, уходя домой, стали выяснять друг с другом отношения. До этого у них возник конфликт в социальных сетях», — сказала она, уточнив, что с историей разбирается полиция.

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