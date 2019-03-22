Россия
 
Последние новости
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
В российское посольство в Греции бросили гранату
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Лавров рассказал о «стоящем» за Косово Вашингтоне
Нападение огромного крокодила на игривого пса попало на видео
Сибиряк в шортах и футболке на заснеженном аэродроме восхитил пользователей сети
Траволта поделился самым ярким воспоминанием о Москве и рассказал о водке и икре
Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет
«Газпром» впервые признал американскую угрозу
Новости партнеров

Российские школьницы избили одноклассницу за поддельные кроссовки Balenciaga

Перейти в «Мою Ленту»

Ученицы одной из школ Челябинска избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок люксового бренда Balenciaga. Об этом «Первому областному» рассказала мать пострадавшей Ксения Зинченко.

По словам женщины, инцидент произошел за углом дома возле школы. Девочку били по лицу и ногам, ученики из параллельного класса требовали от нее деньги. Это снималось на видео и было выложено в сеть.

Мать девочки узнала о произошедшем, когда в понедельник, 18 марта, дочь пришла домой в слезах. «Я спросила ее, что случилось, она говорит: "У меня болит нога, меня пинали по ноге, снимали кроссовки, вымогали деньги"», — сказала Зинченко. Женщина отметила, что у школьницы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб носа. Ей стали поступать угрозы, а 19 марта ученики пришли к ней домой и грубо разговаривали со взрослыми.

Женщина рассказала, что девочка попросила у родителей эти кроссовки на 8 марта. Их ей купили за семь тысяч рублей. «Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит», — добавила она.

Зинченко подчеркнула, что руководство школы и охрана никак не отреагировали на инцидент, и это не первый случай, когда ребенка избивают в школе, а в учреждении ничего не делают. Два года назад ее старшему сыну сломали нос на уроке. Он потерял сознание на пять минут, но учительница не вызвала врача и даже не подошла к мальчику. Ему пришлось делать платную пластическую операцию.

Директор учебного заведения сообщила изданию, что в администрации знают об инциденте, и назвала ситуацию неоднозначной. «Девочки, видимо, учинили какие-то разборки не на территории школы, не во время учебного процесса, уходя домой, стали выяснять друг с другом отношения. До этого у них возник конфликт в социальных сетях», — сказала она, уточнив, что с историей разбирается полиция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Кремль поручил по-человечески разобраться в ситуации с затравленной школьницей
Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Появились подробности массовой драки московских третьеклассниц
Определен новый показатель достатка
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»

Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
09:2216 марта

Власти Крыма назвали сумму ущерба от нахождения полуострова в составе Украины

03:26Сегодня

Российского школьника засосала грязевая жижа

23:2421 марта

Главу «Росгеологии» отправили в отставку

Россия00:0521 марта

«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»

Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
00:37Сегодня

Создатель «Мужского государства» избежал наказания за ненависть к женщинам

16:5713 марта

Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций

19:1821 марта

Российские военные назвали вбросом жалобы срочников на пытки

Россия00:0118 марта

«На политические темы с сыном мы не разговариваем»

Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
18:2921 марта

Найденная среди гор мусора девочка-маугли пошла на поправку

10:2412 марта

Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими

18:1921 марта

Власти озаботились судьбой попавших в подвал животных 

Россия
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Российского школьника засосала грязевая жижа
Российские школьницы избили одноклассницу за поддельные кроссовки Balenciaga
Главу «Росгеологии» отправили в отставку
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
В российское посольство в Греции бросили гранату
Лавров рассказал о «стоящем» за Косово Вашингтоне
Сирия пообещала вернуть Голанские высоты любым способом
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit
Из-за взрыва на китайском химзаводе пострадали более 600 человек
Полиция застрелила сбивавшего прохожих водителя в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Степной Дубай
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лидер президентской гонки на Украине вступился за русский язык
Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Российский госдолг станет доступнее для россиян
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
Бедность в России упала до рекорда
Правительство придумало либеральный способ удержать цены на бензин
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Все материалы
Силовые структуры
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Двойное убийство на российском кладбище раскрыли
ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске
Российский киллер дважды потерпел неудачу на задании
Из запертой банковской ячейки в Москве пропали миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Физики приблизились к решению главной загадки Вселенной
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Названа причина появления неизлечимого рака
Падение без взлетов
 
Все материалы
Спорт
Дьявольская сила
Россия без шансов проиграла Бельгии. Но борьба за чемпионат Европы только началась
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Бывший тренер «Зенита» отказался признать величие Лобановского
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
Тарасова потеряла веру в российских фигуристов
«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола
Выбран лучший спортсмен года
Все материалы
Культура
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Траволта поделился самым ярким воспоминанием о Москве и рассказал о водке и икре
Звезда «Игры престолов» оказалась при смерти в 24 года
Надежда Бабкина порассуждала о гаранте национальной безопасности России
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Опубликовано детское фото Ким Кардашьян с дедом
Gucci решил продавать «грязную» обувь по 870 долларов
В Швейцарии представили самый тонкий в мире хронограф
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
Все материалы
Путешествия
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Все материалы
Из жизни
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Оставшаяся без короны «Мисс Москва» обвинила организаторов в клевете
Черная кошка побелела из-за редкой болезни
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Все материалы
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей
Hyundai Tucson получил «спортивную» версию
Все материалы
Дом
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Рассчитана средняя этажность жилья в России
Спрос на квартиры в Москве резко вырос
Определена стоимость всей недвижимости России
В России стали строить меньше жилья
Все материалы