Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта. Об этом сообщила мать одной из учениц школы на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, школьники начали свою акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры (символ женского начала — прим. «Ленты.ру»). Затем некоторые из организаторов акции перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. Женщина посетовала, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, обучающаяся в восьмом классе.

В комментариях к записи пользователи предположили, что идея провести акцию «Без баб» возникла у пятиклассников благодаря одноименному интернет-сообществу в «Одноклассниках».

7 марта призывавших «бить бабу по лицу» хабаровчан посадили за экстремизм. Участники интернет-сообщества «Мужское государство» получили до четырех лет колонии общего режима.

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