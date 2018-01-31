Два школьника довели одноклассницу до суицида издевательствами в сети

Два подростка из Флориды обвиняются в слежке и нападках в интернете на свою знакомую, сообщает издание Forbes. По версии следствия, киберсталкинг и травля довели девочку до самоубийства.

12-летняя Габриэлла Пейтон Грин (Gabriella Peyton Green) стала жертвой издевательств одноклассников. Тщательное исследование содержимого мобильных телефонов школьников показало, что они постоянно травили девочку в социальных сетях.

Полиция опросила двух подозреваемых по этому делу, оба они практически сразу сознались в оказании эмоционального насилия на Грин. Несмотря на доказанное причинение морального вреда, расследование пока не определило поступки школьников как действия, доводящие до суицида. Обвиняемые являются несовершеннолетними, поэтому их имена официально не раскрываются.

Меры пресечения по делам о преступлениях в сети различаются в США в зависимости от штата: во Флориде, по-видимому, детям будет вменено уголовное преступление третьей категории (наименее опасное — прим. «Ленты ру»). Мать погибшей сообщила журналистам, что будет удовлетворена в полной мере, только когда школьников арестуют, а вина за произошедшее будет возложена не только на них, но также на их родителей и администрацию учебного заведения.

Эксперты в области информационных технологий неоднократно утверждали, что предоставление детям неограниченного бесплатного доступа к онлайн-сервисам может привести к глобальным проблемам. Множество несовершеннолетних по всему миру воспринимают виртуальную жизнь близко к сердцу и считают проблемы в сети поводом к насилию или самоубийству.

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