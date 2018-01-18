Малолетнюю жертву секс-травли отказались защищать

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Facebook отказался признавать вину в распространении фотографии обнаженной четырнадцатилетней девочки из Северной Ирландии в соцсети. Как сообщает Engadget, местные власти поддержали решение корпорации разрешить конфликт во внесудебном порядке.

Фотография неоднократно появлялась на странице, посвященной травле девушки, в течение почти полутора лет. Со слов пострадавшей, изображение публиковалось с целью ей отомстить. Жертва подала на обидчиков и соцсеть в суд. По ее словам, из-за этого случая она получала по электронной почте непристойные предложения и оскорбления.

Facebook официально заявил, что является платформой для публикации пользовательского контента и не несет ответственности за его содержание. Несмотря на согласие судьи с этой позицией, данный случай идет вразрез с британским законодательством, обращает внимание Engadget. В Великобритании умышленное распространение фотографий и видео эротического содержания с целью шантажа и мести является уголовным преступлением и карается тюремным сроком.

Однако девушка обратилась в суд по причине некорректного использования частной информации (по нарушению местного закона о защите данных), а не шантажа. По мнению ее адвокатов, несмотря на удаление фотографий, социальная сеть не имела права допускать их повторной публикации. Из-за подобной формулировки обвинения Facebook сумела уйти от ответственности и урегулировать конфликт частным конфиденциальным соглашением, заключает издание.

В ноябре 2017 года сообщалось, что жительница Бразилии Карина Сайфер Оливейра покончила с собой после того, как ее бывший молодой человек опубликовал ее интимные фотографии в сети.

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