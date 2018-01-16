Тысячу подростков обвинили в распространении детского порно

Тысячу датских подростков обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними на Facebook. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Mashable.

По словам представителей полиции Дании, изначально интимные фотографии и ролик с участием 15-летних подростков были опубликованы в мессенджере Facebook. Затем пользователи распространили его по всей социальной сети. Всего записью поделились 1004 человека, в частности 800 мужчин.

Несмотря на то что возраст согласия в Дании начинается с 15 лет, в полиции заявили, что распространение подобного рода информации в социальных медиа можно приравнять к распространению порнографии с участием несовершеннолетних.

Как отметил инспектор Лау Фагисен (Lau Thygesen), из-за большого количества подозреваемых расследование заняло у правоохранителей много времени. «Мы подошли к этому делу со всей ответственностью, поскольку последствия обещают быть очень серьезными. Распространение детской порнографии должно быть прекращено», — пояснил он.

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В феврале прошлого года правительство Дании объявило о введении серии мер по сдерживанию роста обмена интимными фотографиями и видео в социальных сетях без согласия участников процесса. Теперь тысяче человек грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

В начале ноября 2017 года в Facebook начали тестирование специальной функции, предотвращающей публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном виде. Представители соцсети объяснили, что для защиты снимков, хранящихся на телефоне, пользователь должен будет отправить ее самому себе через Facebook Messenger.

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