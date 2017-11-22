Бразильянка покончила с собой из-за постов с ее интимными снимками

Жительница Бразилии Карина Сайфер Оливейра (Karina Saifer Oliveira) покончила с собой после того, как ее бывший молодой человек опубликовал ее интимные фотографии в сети. Об этом сообщает The Independent.

По словам отца Оливейры, 15-летняя школьница страдала от издевательств в школе. Девушка вступила в интимную связь с 17-летним парнем, когда ей исполнилось 14, и после их расставания молодой человек решил отомстить ей. Оливейра рассказывала отцу, что публикации, которые привели к массовой травле, заставили ее чувствовать себя ничтожной.

Подросток также рассказывала об издевках в ее адрес по поводу расовой принадлежности. При этом недоброжелатели опубликовали снимок тела мертвой девушки в одной из групп в WhatsApp, что шокировало семью.

Полиция выясняет, действительно ли снимки девушки циркулировали в соцсетях, а также проводит расследование. Бразильское законодательство предусматривает ответственность за так называемую порноместь — публикацию снимков интимного характера без разрешения изображенного на них человека.