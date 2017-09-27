Британец поставил на аватар свадебное фото и пошел убивать жену

Житель Великобритании Джеймс Барнс (James Barnes) убил свою жену, а позднее был найден мертвым в доме своих родителей в графстве Уэст-Мидлендс. Перед этим он обновил свой аватар в Facebook, поставив туда фотографию со свадьбы, сообщает Daily Mail.

Тело женщины обнаружили в доме супругов в районе Реднал в Бирмингеме. Соседи отмечают, что в день убийства слышали, как в доме сработала сигнализация, но не придали этому значения.

По данным издания, после убийства жены 30-летний Барнс проехал около 24 километров к дому родителей. Позднее его тело было найдено в саду — молодой человек совершил суицид.

Отмечается, что перед убийством мужчина опубликовал фотографию, на которой супруги в день свадьбы улыбаются во время запуска в воздух конфетти.

Знакомые Барнсов признали, что в жизни супругов были трудности, но охарактеризовали мужчину как дружелюбного и спокойного молодого человека. Судя по рассказам друзей семьи, Барнс не публиковал фотографии с женой больше года.

В полиции отметили, что не намерены искать виновных в убийстве и самоубийстве, поскольку считают Барнса ответственным за смерть своей жены.