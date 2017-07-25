Телеведущую убило деревом после месяцев борьбы за его вырубку

В Индии 58-летнюю телеведущую Канчан Нат (Kanchan Nath) убило рухнувшей на нее пальмой после того, как женщина несколько месяцев боролась за вырубку дерева. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в индийском городе Мумбаи. Нат возвращалась с занятий йогой, и по дороге из-за резкого порыва ветра на нее упала пальма. Происшествие зафиксировали уличные камеры наблюдения. Прохожие попытались помочь пострадавшей и вызволить ее. В результате телеведущая скончалась в больнице от полученных травм.

Издание выяснило, что за несколько месяцев до трагедии Нат и ее муж подписывали петицию о вырубке пальмы, но местные власти приняли решение, что дерево не представляет угрозы. Муж телеведущей уточнил, что они пытались решить вопрос с опасным деревом и после отказа на вырубку.

Мужчина намерен судиться с властями города из-за смерти жены.

В начале июля в сети начало распространяться видео, на котором пакистанская журналистка Изра Хан якобы умирает в прямом эфире во время празднования Ураза-байрама. В действительности ролик снят в 2016 году, а девушка во время трансляции упала в обморок от жары.Позднее Хан в эфире индийского канала India TV рассказала, что чувствует себя хорошо.

