Ирландского телеведущего сдуло ветром в прямом эфире

Видео: Deric Ó hArtagáin / YouTube

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хардигана (Deric Hartigan) в прямом эфире сдуло сильным ветром. Об этом сообщает The Independent.

Репортер с большим желтым зонтом в руках рассказывал о непогоде, когда резкий порыв ветра вытолкнул его из кадра. Вернувшись к камере, ведущий обнаружил, что зонт сломан. Его коллеги, наблюдающие за происходящим в студии, не смогли сдержать смех.

Ролик, опубликованный в Facebook, набрал уже более 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи признались, что казус в прямом эфире рассмешил их и скрасил утро.