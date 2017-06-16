Россиянка попыталась познакомиться с мексиканскими журналистами в прямом эфире

Видео: Багиров / Twitter

Россиянка решила познакомиться с мексиканскими журналистами телеканала Fox, находящимися в Казани, во время прямого включения. Видеоролик опубликовал пользователь Twitter под ником @betico310.

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В кадре также появились двое мужчин, один из которых попытался сказать мексиканцам что-то на русском. В итоге журналисты обратились к девушке, говорящей на английском. Узнав национальности друг друга, собеседники немного посмеялись и разошлись. Один из мужчин попытался еще раз заговорить с мексиканцами и попасть в кадр, но ведущие продолжили свою работу.

В Казани проходит Кубок Конфедераций. Ближайший матч сборной Мексики пройдет 18 июня, команда сыграет со спортсменами из Португалии.