Интернет и СМИ
 

Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире

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Видео: www.theguardian.com

Ведущий телеканала «Би-би-си» Бен Браун (Ben Brown) случайно потрогал грудь женщины, которая вторглась в кадр во время интервью в прямом эфире, на что та оскорбленно толкнула его. Об этом сообщает The Guardian.

Браун беседовал с политическим журналистом «Би-би-си» Норманом Смитом (Norman Smith) на улицах английского города Брадфорд. Во время интервью рядом возникла женщина, которая, глядя в камеру, произнесла фразу «абсолютно фантастически» и показала два больших пальца, направленных вверх.

Ведущий решил просто убрать ее из кадра. Браун продолжал глядеть на собеседника и вслепую оттолкнул девушку, нечаянно дотронувшись до ее груди. Она крайне удивилась происходящему, а затем ударила Брауна в плечо в знак протеста.

Позднее ведущий извинился за инцидент.

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