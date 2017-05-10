Американский комик сравнил Трампа с кокаином и солнцем

Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ной во время выступления на мероприятии Variety's Tech and Entertainment Summit сравнил президента США Дональда Трампа с кокаином и солнцем. Об этом сообщает Business Insider.

Ною задали вопрос о феномене Trump bump — популярном жесте сторонников Трампа, в честь которого также назван феномен постоянного освещения деятельности республиканца в СМИ и популярных телепередачах. В ответ ведущий в шутку назвал Трампа «кокаином для комиков». «Знаете, это как раз... И вас переносит в чудесное место. Но никто не хочет передознуться», — отметил он.

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Ной подчеркнул, что авторам статей и телепередач не стоит освещать все новости о Трампе. «Он может генерировать инфоповоды хоть каждый день. Трамп, он как солнце», — подытожил комик.

В ноябре 2016 года Ной сравнил прозорливость Дональда Трампа с предвидением персонажа «Игры престолов» Джона Сноу. По его мнению победивший на президентских выборах республиканец действовал так же, как и герой популярного сериала. «Он понял, что одичалые тоже являются зарегистрированными избирателями. И их поддержка привела его к власти», — сказал он.