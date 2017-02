Белый дом потребовал от NYT извинений за статью о Трампе в халате у телевизора

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер потребовал извинений от газеты The New York Times за публикацию статьи с подробностями первых дней президентства Дональда Трампа, пишет The Hill.

Спайсер заявил, что в материале были допущены «вопиющие фактические ошибки». «Этот текст был настолько насквозь пронизан неточностями и враньем, что они должны принести президенту свои извинения», — сказал представитель Белого дома.

По данным The Hill, The New York Times описала обычный рабочий день Трампа и то, как он проводит время после официальных мероприятий. В тексте, в частности, упоминалось, что после работы он смотрит телевизор в халате и помечает негативные статьи. Спайсер назвал эту историю выдумкой.

Газету раскритиковал и сам Трамп. Он назвал опубликованный The New York Times текст «абсолютной небылицей».

«Провальная The New York Times сочиняет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники», — написал президент США в Twitter.

У Трампа непростые отношения с журналистами. Он не раз делал заявления о том, что СМИ выставляют его не в лучшем свете, называл журналистов лгунами. По его признанию, ему не нравится вести Twitter, но он вынужден это делать, чтобы отбиваться от нападок СМИ.