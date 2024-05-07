Стало известно о запрете американским дипломатам посещать инаугурацию Путина

Белый дом: дипломаты США получили распоряжение не посещать инаугурацию Путина

Американские дипломаты получили распоряжение не посещать инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она сообщила, что руководство США «поручило своему посольству не посещать инаугурацию». По ее словам, таким образом в Вашингтоне выразили протест против специальной военной операции (СВО) на Украине. «Думаю, мы выразились ясно, мне добавить нечего», — поведала пресс-секретарь Белого дома.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками», — заявил, в частности, глава государства на торжественной церемонии. Путин выразил надежду, что судьбу России будет самостоятельно определять народ страны.